XII noorte laulupeo solistikonkursile tuli ligi 60 kandidaati

Konkursiga otsib XII noorte laulupeo kunstiline toimkond 16-20 aastast noort, kes esitaks laulupeo kontserdil koos segakooridega ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu «Isamaa ilu hoieldes», ütles Eesti laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum.

XII noorte laulupeo segakooride dirigendi Valter Soosalu sõnul oli ülesanne noortele esimeseks vooruks konkreetne, ning kõik osalejad väärivad oma julguse ja soorituse eest kiitust. Toreda asjaoluna torkas žüriile silma see, et solistiks soovijaid tuli lisaks Tallinnale ja Tartule kõikjalt üle Eesti. «Videote põhjal võib öelda, et kandidaatide hulgas on kindlasti neid, kes selle ülesandega suurepäraselt hakkama saavad. Parema pildi saame ette siis, kui noortega kokku saame ja vaatame, mis nägu nad tegelikkuses on,» lisas Soosalu.

Teises voorus kohtuvad noorte solistidega segakooride liigist Kaspar Mänd, Heli Jürgenson, Ksenija Grabova ja Valter Soosalu. Vajadusel kaasatakse otsustusprotsessi lisaks dirigente teistes liikidest. «Peame maha ühe sisulise vestlusringi, et noored saaksid aru, et sellist laulu lauldes tuleb oma hääl selle loo teenistusse anda, mitte vastupidi. Näiteks oli mõnedes saadetud videotes näha, kuidas Mattiiseni loo mõtestamise asemel püüti pigem näidata ilusat häält erinevate popmaneeridega. Kahjuks ei tule nii aga välja mõtestatud tekst ja loo sõnum, mis on tegelikul võtmekohaks,» rääkis Soosalu.

«Isamaa ilu hoieldes» on segakooride dirigendi sõnul tõsine manifest meie koori- ja rokkmuusika ajaloos. «Need ürgsest jõust tulvil manitsussõnad on tänaseks vajutanud ajatu pitseri eestlaste rahvuslikku eneseteadvusse. Nähtavasti tasub meil tänagi endile meenutada, missugustele väärtushinnangutele meie rahvas kord juba ühiselt lauluga alla kirjutas. Noore inimesena usun siiralt, et koos suudame laia pintsliga alla joonida nende sõnade taga peituva positiivse energia,» lisas Soosalu.

Edu saadab teises voorus lauljat, kellel on loole vastav häälematerjal, julgus esineda solistina suurel laval ning veenev lavaline karakter, samas ka oskus anda edasi laulu sõnumit. Teises voorus kuulatakse väljavalitud 11 noort ära, misjärel hakkab žürii otsust langetama. Vajadusel ollakse valmis veel üheks vooruks ning sealt edasi läheb töö personaalselt väljavalitud lauljaga edasi.