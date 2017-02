Valga pääseb korda rikkunud Läti elanikest

Eestisse ei tohi tulla kuus Läti kodanikku ja kuus määratlemata kodakondsuseta isikut ning üks Venemaa kodanik, kes on Valgas korda rikkunud, ütles BNS-ile Lõuna prefektuuri Valga politseiosakonna juhataja Tiit Allik. Sissesõidukeelu on saanud 12 meest ja üks naine.

Valga politsei on juba mitu aastat naaberriigi probleemsetele elanikele taotlenud kohtult sissesõidukeelde, mis tähendab, et kui nad Valgas korda rikuvad, taotleb politsei kohtu kaudu lisaks karistusele sissesõidukeeldu, tagades nii, et inimene ei tule Eestisse enam korda rikkuma, rääkis Allik. Piirang tähendab nii mõnelegi Läti elanikule, et teda ei lubata enam Valgas elavate lähedaste või sõprade juurde.

Kohus hakkas sissesõidukeelde rohkem rakendama 2015. aastal ja 2016. aastal paranes Alliku sõnul Läti elanike õiguskäitumine Eestis oluliselt. Ta lisas, et kuigi piirikontrolli Eesti ja Läti piiril pole, on õigusrikkujad paljuski samad ja nende näod politseile tuttavad.