Ratas kaitses Repsi parlamendi ees

Reformierakondlasest riigikogu liikme Kristen Michali sellesisulisele küsimusele vastates ütles Ratas (KE), et selliseid juhtumeid tuleb võtta väga tõsiselt, ja seda teeb ka tema. «On ühtne, selge ja konkreetne arusaam: Sputnikule intervjuusid Vabariigi Valitsus ei anna,» sõnas peaminister.

Ratas tõi välja, et on sel teemal ise Repsiga korduvalt vestelnud. «Ta on kahetsenud. Ta on vabandanud. Ma olen öelnud, et ma ei saa kuidagi õigustada valetamist või luiskamist. Ta on öelnud mulle, et tema jaoks oli see õppetund. Tema jaoks oli tegemist inimliku eksimusega.»

Michal uuris lisaks, kas inimene, kes on valetamisega vahele jäänud, sobib ministrina jätkama. «Ma lähtun valitsusliikmete puhul sellest, et nad on esiteks Eestile lojaalsed ja teiseks oma ala head asjatundjad, professionaalid,» vastas Ratas. Tema sõnul on Reps tõestanud nii oma professionaalsust kui lojaalsust.

«Kui te küsite minu käest, kas Mailis Reps on väärikas Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, siis minu vastus on: jah, Mailis Reps on väärikas Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister,» ütles Ratas vastuseks riigikogu liikme Taavi Rõivase (RE) küsimusele.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teatas lisaks pressiteate vahendusel, et fraktsiooni hinnangul peaks peaminister siiski kaaluma Mailis Repsi sobivust haridusministri ametikohale.

«Vahetuim põhjus on Mailis Repsi valetamine intervjuu andmise kohta propagandakanalile Sputnik. Taunitav on ka intervjuus räägitu – küüditamise õigustamine poliitiliste motiividega ja süüdistus, et Eesti poliitikud kruvivad rahvusvahelisi pingeid, samal ajal ise erinevat tõde erinevatele auditooriumidele jagades,» sõnas Pevkur.