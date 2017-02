Eestis juurdub teistmoodi 24. veebruari tähistamise traditsioon

«Naljaga pooleks mõtlesime algusaastatel, et kes meid, lihtsaid inimesi, kuhugi kutsuma hakkab. Läheme parem ise,» rääkis Üllar Põld Saue noortekeskusest, kuidas 13 aastat tagasi sündis öömatka idee. 23. veebruari öösel algava matka osalejate seas on nii lasteaialapsi kui ka eakaid inimesi. Öiseid matkajaid on Põllu sõnul ligi 90.

Matka pikkus umbes 13-14 km ning erilist ettevalmistust see Põllu sõnul ei nõua. «See on kõndimine pimeduses ja vaikuses, vanade sõprade kohtumispaik,» iseloomustas ta üritust. Kuna Eestis on praegu palju vabatahtlikke, siis peaksid tänavu öösel matkama ka Hispaania, Saksamaa, Mehhiko, Poola, Gruusia ja Armeenia pärit noored. Matk algab kell 22 Paldiski lähedal asuvast Laoküla peatusest, keskööl lauldakse hümni. Matk lõppeb Kloogaranna rongide lõpp-peatuses, kuhu tulevad 24. veebruari alguses bussid vastu.

Laulasmaa spordiklubi korraldab 24.veebruaril ka vabariigi aastapäevale pühendatud matka. Matk algab keskpäeval Klooga Aedlinna rongipeatusest ja kulgeb läbi metsa Kersalu randa. Sealt liigutakse piki merekallast Kloogaranna poole kunagise muulini, kus teeme kerge eine. Tagasi liigutakse mööda Muuli teed üle Paldiski maantee taas läbi memoriaali. Kogu rada on natuke üle seitsme kilomeetri pikk, aega kulub koos peatustega paar tundi. Korraldajate sõnul on väga tervitatav igasugu isamaalise atribuutika kandmine. «Erinevas suuruses lipud, põsemaalid ja sinimustvalge riietus annab ettevõtmisele vahva meeleolu, olge loovad ja julged!» soovitatakse tulijatele. Matka osalustasu on üks euro.

Moes on tõukekelguretked

Otepääl toimub 24. veebruaril Eesti militaar-seikluslik tõukekelgumatk Pühajärve jääl. Tegemist on peredele suunatud matkaga, mis kestab kuni neli tundi. Korraldajate kinnitusel on matk jõukohane kõigile ning ei nõua osalejatelt füüsilist ettevalmistust ega varasemat kogemust. Üritus on tasuline.

Kui Pühajärvel matkatakse päise päeva ajal, siis Taevaskojas plaanitakse sobivate olude korral tõukekelkudega Ahja jõele minna õhtuhämaruses. Kuna retk toimub presidendi vastuvõtu ajal, siis korraldajate teatel võib matkale tulla ka peokleidis või lipsu ja ülikonnaga. U kaheksakilomeetrine matk on tasuline.

Traditsiooniline 24. veebruari matk toimub Tamsalus ja tänavu rännatakse Porkuni koolimajja, kus kõigile osalejatele pakutakse hernesuppi ja vastlakukleid.

Kõige tuntum aastapäeva rahvaüritus on ilmselt Kõrvemaal toimuv presidendimatk, mis tänavu toimub 25. veebruaril. Tegu on tõelise rahvamatkaga, kuhu pealinna rahvas viiakse sümboolse tasu eest kohale elektrirongiga.