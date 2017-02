Kaljulaid raadiointervjuus: riik saab tagada põhivajadused, mitte sissetuleku

«Võib-olla ei ole püütud selgitada inimestele seda, et me ei ole kunagi kõik võrdsed oma sissetulekutelt ja ei peagi seda olema, aga see ei ole ka riigi ülesanne seda tagada. Riigi ülesanne on tagada, et põhilised asjad – haridus, tervis, sotsiaalteenused – et need oleksid kättesaadavad kõikidele,» lausus Kaljulaid ja lisas, et riik peab suutma katta inimese põhivajadused.

«Ka juhul kui inimese enda valikud on olnud sellised, et tema sissetulekud on pisikesed või ta elab keskusest kaugel, siis ta teab, et hariduse taha ei jää nende valikute muutmine,» ütles Kaljulaid Vikerraadiole antud intervjuus.

Kaljulaid märkis, et Eesti on valinud suhteliselt madala maksukoormuse ning see on olnud pikaajaline valik. «Ka see seab omad piirid sellele, kui palju saame panustada ümberjagamisse,» ütles Kaljulaid. Riigipea sõnul ei oleks teistsugust valikut tehes näinud me sellist palgatõusu, nagu viimased 25 aastat on nähtud.

Küsimusele, mis on Eesti riigi murekohad, vastas president, et liialt palju on kurjust sildistamist, mida ta isiklikult näost näkku veel kohanud ei ole. «Ma ei hoidu diskussioonidest, vaielnud olen küll, ent see on alati olnud lugupidav arutelu kahe osapoole vahel,» nentis Kaljulaid.

«Ma ei ole otseselt seda kohanud, aga ma loen ka vahel meediakommentaare. Mõned on trollid, ent mõned on päris lihast ja luust inimesed,» ütles Kaljulaid.

Riigiasutuste ja sisekaitseakadeemia kolimine

President Kaljulaid sõnas, et riigiasutuste kolimise plaani näol on tegu meetmega, mille eesmärk on tasakaalustada tööpuudust maakondades, ent seda peab põhjalikult kaaluma.

Ühe näitena tõi riigipea esile Pärnu. «Kui räägime, et viiks 400 töökohta Pärnusse ja ma kohtun Pärnu ettevõtjatega ning nad ei leia märksa lihtsamate töökohtade täitmiseks inimesi, siis see plaan ei kõla nii hästi,» sõnas ta. «Kui nüüd teeme seda, siis kohalik omavalitsus peab kibekiiresti hakkama muretsema, et kas neil inimestel on selles piirkonnas õhtul pärast tööd midagi teha,» tõdes Kaljulaid.

Mis puudutab sisekaitseakadeemia kolimisplaani Narva ning selle üle tekkinud arutelu, tõdes Kaljulaid, et kui otsustajatel on piisavalt informatsiooni, nad on kursis selle otsuse finantsriskide ja mõjuga õppeedukusele, siis rahvas on nad valinud ja peab ka seda otsust usaldama.

«Kui mina viimati kaarti vaatasin, siis oli Narva Eesti linn. Ta on seda praegu ja ka edaspidi,» vastas Kaljulaid küsimusele, mis puudutas julgeolekuküsimusi seoses sisekaitseakadeemia kolimisega Narva.

Kaljulaid tõdes, et eestikeelse keskkonna arendamiseks tuleb tõesti palju pingutada. «Ka täna näen neid Eesti inimesi, kelle vanavanemad on Narvast pärit ja nad tahavad teha midagi Narva jaoks,» ütles Kaljulaid.



Kodanikuinitsiatiivi toetamine on presidendi sõnul väga oluline. «Ärge magage maha seda teotahet, mis on eesti inimestel täna tegeleda Narvaga ja ka seda, mis on Narvas kohapeal,» ütles Kaljulaid.