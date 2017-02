Maanteeameti otsus ärritab turismiettevõtjaid

Võhandu jõgi on üks Eesti atraktiivsemaid jõgesid ning eriti populaarne on liivakivipaljanditega Süvahavva-Reo lõik, kirjutab Lõuna Leht. Reo silla lähedus on kujunenud aastakümnete jooksul veematkajate n-ö lõpp-punktiks, kus võetakse kanuud, süstad ja kummipaadid veest välja ning tõstetakse auto haagis-treileritele.

Kuid maanteeameti kavandatud projekt näeb ette pikemas lõigus põrkepiirde rajamist tee äärde, mis takistab autode ja haagiste ligipääsu jõele ja kinnistule ning kanuude käsitsi transportimine sillast kaugemale oleks võimalik ainult mööda sõiduteed liikudes.

Vältimaks liiklusohtlikke olukordi, tegid turismiettevõtjad veebruari alguses ettepaneku rajada põrkepiirde taha laiem teeperv, et oleks ohutu kanuusid vms transportida. Maanteeamet ettepanekut siiski arvesse ei võtnud ning 14. veebruaril väljastatud ehitusloa korraldus paadimatkajate autode parkimisvõimalust Reo silla juures ei arvesta.