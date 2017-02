Mida teha, et inimestele liiga kergekäeliselt laenu ei pakutaks?

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul on justiitsministeerium juba praeguseks teinud päris palju, et laenu ei antaks ega võetaks kergekäeliselt olukorras, kus laenuvõtja ei ole suuteline seda tagasi maksma.

Reinsalu tõi välja olulisemad muudatused, mida selleks tehtud on:

1) Selleks, et laenuvõtja saaks otsustada, kas ta sellist laenu vajab, on võlaõigusseaduses ette nähtud põhjalik kataloog teabega, mida laenuandja inimesele eelnevalt ja lepingu sõlmimisel jagama peab. Näiteks on kohustuslik info see, kui palju peab tarbija laenuandjale kokkuvõttes raha tagasi maksma, mitu osamakset ta tegema peab jne. Tarbija olukorra lihtsustamiseks on ette nähtud standardne teabeleht, millel oleva info alusel saab tarbija kainelt kaalutleda, kas ta üldse laenu soovib. Kui inimene ikkagi tahab laenu võtta, siis saab ta selle alusel võrrelda erinevate laenuandjate pakkumisi. Seega on tagatud tarbijale igakülgne, neutraalne ja võrreldav info, kui ta soovib laenulepingut sõlmima asuda.

2) Laenuandjal on kohutus hinnata tarbija krediidivõimet. Selleks peab krediidiandja muu hulgas hindama inimese sissetulekut, muud varalist seisu, teisi rahalisi kohustusi jne. Võimalusel peab krediidiandja aluseks võtma ka info, mis tuleneb mõnest krediidiregistrist, mida erasektori ettevõtjad pakuvad. Laenuandja, kes on kohustust rikkunud ehk ei ole tarbija krediidivõimet korralikult hinnanud, ei saa tarbijalt nõuda intresse (välja arvatud väike protsent, mis tuleneb seadusest), lepingu sõlmimise tasu vms. Teisalt peab ka laenuvõtja ise andma laenuandjale õiget, asjakohast ja täpset infot, mida laenuandja maksevõime hindamiseks vajab. Seega on võlaõigusseaduses põhjalikult ja tõhusate meetmetega tagatud laenuandja kohustus hinnata laenuvõtja maksevõimet.

3) Tarbijale ei ole lubatud anda ka ülemääraselt kallist laenu, mille krediidikulukuse määr (intressid, lepingutasud kokku jne) on kolm korda suuremad tavaliselt turul pakutavatest laenudest. Tarbija peab küll laenu põhisumma tagasi maksma, kuid muid tasusid, näiteks intresse, lepingu väljastamise tasu jne maksma ei pea.

Lisaks rõhutas Reinsalu, et ministeeriumi jaoks on väga oluline, et krediidiandjad saaksid laenuotsuse tegemisel tugineda just usaldusväärsele registrile, mis toimib laenuandja ja laenuvõtja jaoks vähebürokraatlikult ja väikse halduskoormusega. Seetõttu on justiitsministeerium Reinsalu sõnul korduvalt kaalunud ka riikliku krediidiregistri ehk positiivse krediidiregistri loomist, millest nii laenuandja kui laenuvõtja saaks infot laenuvõtja kõigi kohustuste kohta. Seda eelkõige kõigi krediidikohustuste kohta, mida inimene on erinevate laenuandjate juures võtnud.

«Oleme sellest ideest praegusel hetkel loobunud, sest pärast kohtumist ettevõtjatega on selgunud, et Eesti ettevõtlusmaastikul on nii mõnedki ettevõtjad, kes soovivad ise sellist teenust pakkuda,» sõnas Reinsalu. «Teiste EL riikide eeskujul ongi otsustatud sellise teenuse pakkumine jätta turuosalistele, sest lähtuvalt teiste riikide kogemustest usume, et ettevõtjad suudavad positiivse krediidiregistri luua just sellisena, nagu turg seda ootab või soovib,» lisas ta. Reinsalu sõnul on Eestis käivitunud vähemalt kaks positiivset krediidiregistrit.