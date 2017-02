Fotod ja graafik: Eestisse saabus USA sõjalaev. Vaata, mis relvadega ta vaenlastele säru teeks!

USS Hué City on mõeldud laevade ja meredessandi kaitsmiseks vastase allveelaevade, laevade, lennukite ja rakettide eest. Selleks on tema varustuses raketikaitsesüsteem Aegis, mis on ühendatud portsu rakettidega, millega saab alla lasta sihtmärgid õhus, põhja sihtmärgid vees või vee all ning õhku sihtmärgid maapinnal. Sadu kohti, kuhu raketti saata aitab hoomata radar SPY-1B «nägemisulatusega» üle 200 kilomeetri.

Kuna Aegise raketikaitsesüsteem sisaldab endas kõike seda, mida Eesti oma liitlastelt on palunud, tasub heita pilk loo lõpus paiknevale graafikule. Kuigi see on pärit 2015. aastast näitab see kenasti, mida toredat on võimalik Aegise raketišahtidesse toppida.

Tulles tagasi laeva juurde, ei saa mainimata jätta, et vastase rakettide eest kaitsevad Hué City’t 20mm kahurid Phalanx ja peibutusaganad, vee all ajavad asja korda järelveetavad torpeedopeibutised ning vastase laevadele valmistavad pitsitustunnet ahtris raketid Harpoon. Igaks juhuks on pardal ka suurtükid, kaks 127 mm kahurit, ports 12,7 mm ja 25mm kuulipildujaid, rääkimata torpeedodest allveelaevade jaoks ning kahest helikopterist!

Eesti mereväe sõnul on USS Hué City visiit plaaniline ja Eestisse jäädakse käesoleva nädala lõpuni. Külastuse eesmärkideks on anda kinnitus liitlaste järjepidevale koostööle ja näidata üles austust liitlaste olulisemate tähtpäevade vastu.

«Liitlaste kohalolek Läänemerel on meie jaoks väga tähtis. Ameeriklaste Hué City toob meie vetesse sõjalisi võimekusi, mis on oluline panus meie ühisele heidutusjõule,» ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska.

USS Hué City on laevatüübilt ristleja, kuuludes Ticonderoga-klassi. 173-meetrine ja 9800 tonni kalluv alus sai oma nime Vietnami sõja ajal toimunud Hué lahingu järgi. 1991. aastast pärit laeval teenib peaaegu 400 inimest.

Peamiselt seilab Hué City Itaalia lähistel Aadria meres, luues seal pilti õhus toimuvast ja edastades seda lennujuhtimiskeskustesse. Lahinguristsed sai alus 1990ndate keskel, kui jälgis Bosnia sõjas, et Serbia lennukid ei rikuks ÜRO kehtestatud lennukeeldu.