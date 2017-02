Ülevaade: valetamisskandaalid Eestis läbi aegade

Ajakirjandus kahtlustas valetamises sama kriminaalmenetluse käigus prokuratuuris ütlusi andmas käinud Reformierakonna poliitikuid, kes selgitasid enda annetatud raha päritolu. Neist ütlustest tuli käibele väljend «ämma kapist võtsin».

Prokuratuur tõi kriminaalmenetluse lõpetamise määruses välja ka valiku reformierakondlaste selgitusi, kust nende annetatud raha pärineb: «laenasin ämmalt, kes sai selle suvila müügist», «tegemist oli mu isikliku sularahavaruga, mille võtsin seifist (50 000 krooni)», «tegemist oli mu enda rahaga, mille võtsin välja oma teiselt kontolt (200 000 krooni)», «võtsin raha oma kapist, need olid palga arvelt kogunenud pere säästud (200 000 krooni)», «tegemist oli minu oma rahaga, kuna hoian raha kullas, hõbedas ja valuutas (195 000 krooni)», «tegu oli mu isiklike säästudega (50 000 krooni)», «olin raha võtnud varem välja oma teiselt kontolt (50 000 krooni)», «sularaha oli kätte jäänud kasumlikest ostu-müügitehingutest kinnisvara ja sõiduautodega (14 500 krooni)», «tegu oli isikliku sularahaga (30 000 krooni)», «raha oli pere eelarve (16 500 krooni)», «sularaha oli koju kogunenud (2000 krooni)», «kindlasti oli raha minu vahenditest, sest muud mul polnud (34 000 krooni)», «ilmselt võtsin teise kaardi pealt välja, mul on 4 kontot (11 000 krooni)», «kogusin sularaha koju ja sain ka vanematelt (10 000 krooni)», «sularaha pärineb mu isalt (20 000 krooni)»; «teen sularaha sissemakseid ja väljavõtmisi pidevalt (4500 krooni)», «eeldan, et see raha oli mul kodus, sest kavatsesin osta maad (180 000 krooni)», «mõni kogub raha puhkusereisiks, mina valimisteks (50 000 krooni)», «laenasin ilmselt vanematelt (15 000 krooni)», «võib olla mõni sõber tagastas laenu (50 000 krooni), «mul on äritegevuses pidevalt sularaha käes (100 000 krooni).

Veerpalu dopinguskandaal

2011. aasta aprillis tunnistasid suusaliidu peasekretär Jüri Järv ja dopingusüüdistuste alla langenud suusataja Andrus Veerpalu treener Mati Alaver, et olid Andrus Veerpalu dopinguproovi asjus avalikkusele valetanud ja nad palusid selle pärast vabandust. Suusaliit eitas kuuldusi, et Andrus Veerpalu on andnud positiivse dopinguproovi, kuigi nad olid sellest tegelikult teadlikud. Suusaliidu peasekretär Jüri Järv lahkus sama aasta sügisel ametist.

Carmen Kassi lõpetamata keskharidus

2004. aasta mais tunnistas Res Publica nimekirjas europarlamenti kandideerinud supermodell Carmen Kass tunnistas, et ei ole keskkooli lõpetanud, kuigi ta on seda varem korduvalt väitnud ja keskhariduse olemasolu oli tal märgitud ka tema valimiskampaania andmetes. Kass põhjendas hariduse puudumist sellega, et pidi valima modellikarjääri ja kooli vahel ning otsustas karjääri kasuks. Carmen Kass ei osutunud europarlamenti valituks.

Tallinna aseprefekti korteriskandaal

2003. aasta jaanuaris kaotas oma ametikoha Tallinna aseprefekt Peeter Moora, kes valetas avalikkusele oma ametikorteri kohta. Skandaal puhkes pärast seda, kui selgus, et Moora käsutuses oli tolle aja kohta luksuslik ametikorter Tallinna kesklinnas. Moora valetas avalikult, et talle pole politseiamet talle odavamat korterit pakkunudki, kuigi tegelikult oli tal võimalus valida ka Lasnamäel asuv korter, mida ta tegelikult isegi vaatamas ei käinud.

Mart Laar tulistas Edgar Savisaare pildi pihta

2001. aasta veebruaris jäi valetamisega vahele toonane Isamaaliidu esimees, peaminister Mart Laar, kes eitas, et ta tulistas kaks aastat tagasi Võrumaal Meegomäel Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare pildi pihta. Hiljem pidi laar tunnistama, et selline vahejuhtum siiski aset leidis. Tulistamisloo pärast Laar peaministrikohast loobuma ei pidanud, kuid sama aasta detsembris astus ta tagasi. Laar põhjendas peaministri kohalt tagasiastumist sellega, et koalitsioonipartner Reformierakond sõlmis Tallinnas võimuliidu koos Keskerakonnaga.