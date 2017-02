Talunikke petnud kelmide tekitatud kahju hinnatakse üle 360 000 euro

Arvatavaid kelme on kokku 11, kolm neist on vahi all ning nende käest on tänaseks kohtu poolt arestitud kaks kinnistut, kaks sõiduautot ning 68 000 eurot sularaha.

Talunikelt vilja välja petnud kelmidele jälile saades oli uurijatele selge, et kahjud selles kriminaalmenetluses on väga suured.

Lühidalt öeldes petsid kelmid nelja aasta jooksul varifirmade kaudu ning soodsa hinnaga meelitades talunikelt välja vilja, jätsid selle eest teadlikult maksmata ning müüsid kokkuostjatele edasi. Selline teguviis andis alust arvata, et pettuse ohvriks langenud ausaid viljakasvatajaid on rohkem, kui esialgu paistab.

«Tänaseks on vihjetelefonile ja meilile uusi vihjeid tulnud. On lisandunud seitse kuriteoepisoodi ja on teada, et neid lisandub veelgi lähiajal. Kahjusumma on kasvanud endisest 300 000 eurost 360 000 peale ja see kahjusumma kasvab veelgi,» rääkis keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik.

Lõuna ringkonnaprokurör Margus Lellep lisas, et ka kahtlustatavate hulk suurenenud.

«Praeguse seisuga on asjas 11 kahtlustatavat, ei saa välistada, et ka see ring suureneb, nii nagu ei saa välistada, et ka kannatanute ring võib suureneda,» ütles Lellep.

Hea uudis on see, et päris ilma talumehed oma rahast ilmselt siiski ei jää, sest hoolimata kogutud vara varjamisest ja sellega trikitamisest on tänaseks märkimisväärne osa arestitud.