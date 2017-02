Taavi Aas lubab linnameedia kaubamärgid Keskerakonnalt tagasi küsida

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul läksid linnavalitsuse väljaantavate ajalehtede Pealinn, Stolitsa ja Raepress kaubamärgid Keskerakonna kätte üle kümne aasta tagasi, ajal kui linnapeaks sai Tõnis Palts, kes ei soovinud neid ajalehti välja anda ning Keskerakond võttis need seepeale endale.

Tallinna linnavolikogu liige Maris Sild (SDE) leiab, et olukord näitab taas, et Tallinn ja Keskerakond kipuvad rahakotte segamini ajama.

Opositsioon toob välja, et 2017. aasta eelarves on Raepressile, Pealinnale ja Stolitsale raha ette nähtud 2 miljonit eurot, samuti tuuakse välja, et Keskerakonna võimu vahetumise järel lubati ka linnas ja linnameedias uusi põhimõtteid.

Taavi Aasa sõnul ei maksa linn Keskerakonnale kaubamärkide ja domeeni kasutamise eest midagi, kuid lisab, et varasemad otsused tehti Edgar Savisaare linnavalitsuse ajal, aga nüüd on linn valmis asja ümber vaatama.