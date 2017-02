Ida-Virumaal sõitis põlevkiviõli vedanud veok teelt välja

Liiklusõnnetus juhtus Tallinna-Narva maantee 125 kilomeetril. Kuna veok on osaliselt kraavis, osaliselt tee peal, siis on liiklus kohapeal häiritud, ütles Ida prefektuuri pressiesindaja.



Põlevkiviõli, mida veok vedas on hakanud lekkima ning sündmuskohal olev politsei ja pääste tegelevad selle pumpamisega.



Liiklus on ümbersuunatud Aseri - Kalvi - Oru kaudu.