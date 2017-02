Vormsi jääteed siiski ei tule

«Tahtsime parimat, lootsime parimat, aga sellega läks seekord kehvasti,» ütles maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla Postimehele.

«Meie olime täiesti valmis ja töövõtja ehitas trassi ka valmis, aga looja oma karmi käega sekkus ja rikkus asja ära,» lisas Vaidla. Nimelt oli Eesti kohale saabunud tsüklon Vormsi külje alla jääle teinud sellise prao, millest ei saa kuidagi üle ega ümber.

See tähendab, et see talv jääteed Vormsi ja mandri vahele ei tule, sest sellist külma ilmselt enam oodata pole. Selleks, et jääteel saaksid sõita kuni kahe ja poole tonnised sõidukid, peab jääkatte paksus merejääl ilma lahtiste pragudeta olema vähemalt 24 sentimeetrit.

See talv avati Eestis kaks jääteed, üks neist Haapsalu ja Noarootsi vahel, teine ja ainult mootorkelkudele ja ATVdele mõeldud jäätee Laaksaare ja Piirissaare vahel. Viimane on praegu veel avatud, kuid Haapsalu-Noarootsi jäätee suleti nädala algul kõrge veetaseme tõttu.