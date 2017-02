President kuulutas välja vangide vahetamise leppe Indiaga

Sellega on Eesti poolt loodud õiguslik raamistik vangide vahetamiseks kahe riigi vahel. «Mul on hea meel anda selle allkirjaga panus Eesti riigi püüdlustsesse, et täna Indias vangistust kandvad Eesti laevakaitsjad saaksid kodumaale tagasi tulla,» ütles Kaljulaid seadust välja kuulutades.

Ühtlasi tänas riigipea bälisministeeriumi ametnikke ja diplomaate seniste pingutuste eest laevakaitsjate olukorrale lahenduse otsimisel.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste, brittide ja ukrainlaste kõrval ka 14 Eesti kodanikku. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist. Kohtuistungid kaebuse osas algasid alles oktoobris ning jätkusid novembris.

Eesti ja India sõlmisid 15. novembril kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe, mille alusel saavad teises riigis süüdi mõistetud India või Eesti kodanikud õiguse kanda neile mõistetud karistust oma kodumaal.

Lepingut ei saa siiski rakendada enne, kui laevakaitsjate kohtuotsus on jõustunud, mis tähendab nende poolt edasikaebamisest loobumist.