Selgus Eesti riigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi võitja

Konkursi võitis töö nimega «Ajahetk», teise koha sai «Aja lehed» ning kolmanda koha töö nimega «Sünd».

Kavandi «Ajahetk» autorid on Margus Kadarik ja Mart Kadarik. Võidutöö ideeks on rõhutada Eesti iseseisvuse väljakuulutamise hetke, mida tähistab «Manifest kõigile Eestimaa rahvastele» ettekandmine Pärnus toonase Endla teatri rõdult 23. veebruaril 1918.

Töö lahendus koosneb kahest kolme meetri kõrgusest, omavahel täisnurga all seotud alumiiniumlehest, millest on välja lõigatud inimfiguur. Väljalõigatud siluetipooltest on alumiiniumlehtede taha paigutatud inimfiguur. Väljalõigatud inimfiguurist moodustunud ava kujutab otsustavust, julgust ja teotahet, mille abil Päästekomitee liikmed koos kogu Eesti rahvaga - läbi suurte ajalooliste takistuste - iseseisvumise akti läbi viisid. Inimfiguur ise kujutab Eesti rahvast, kes otsustavad sammud iseseisvuse suunas tegi.

«Mälestusmärgi kavand «Ajahetk» paistis silma oma lakoonilise ja tänapäevase vormikeelega. Lisaks neljale mehele - Eesti Vabariigi loojale - on autorid mälestusmärki sümboli kujul sidunud ka Eesti rahva. Kavandatu on hästi läbi mõeldud ja vormistatud, teostatav ning ei vaja hiljem suuri hoolduskulusid. Valgustuse lahendus rõhutab pimedal ajal huvitavalt mälestusmärgi sisepindu ja ruumilisust,» iseloomustas võidutööd žüriiliige, Eesti üks parimaid skulptoreid Tiiu Kirsipuu.

II preemia pälvinud võistlustöö «Aja Lehed» autoriteks on Kertu Kruus ja Liisa Sekavin, III preemia said Riho Kuld, Ilme Kuld ja Kristofer Soop tööga «Sünd».

Ideekonkursi eesmärgiks oli saada sobivaim ideekavand mälestusmärgile, mis on pühendatud Eesti Vabariigi loojatele, kelleks olid Eestimaa Päästekomitee liikmed Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik ning Pärnus iseseisvusmanifesti ette lugenud Hugo Kuusner.

Mälestusmärk on kavas rajada Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esisele alale Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.