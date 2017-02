Miks pandi pühadeks Saaremaa liinile kaheksa korda rohkem lisareise kui Hiiumaa liinile?

TS Laevad teatas üleeile, et on kokkuleppel majandusministeeriumiga vabariigi aastapäevaks ja sellele järgnevaks nädalavahetuseks lisanud graafikusse lisareise. Kokku tellis riik 18 lisareisi, neist 16 mandri ja Saaremaa vahel ja kaks Hiiumaa liinile.

Kui aga vaadata pühadeaegseid reise kahel liinil, näib pigem, et rohkem broneeringuid on välja müüdud Hiiumaa liinil ning pileteid saab veel veebist osta rohkematele reisidele Saaremaa liinil.

Sellegipoolest on täiendavad reisid lisatud just Saaremaa liinile. Miks see nii on? AS Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro selgitas, et Hiiumaa liinil sõidab talvise graafiku järgi kaks laeva ning populaarsetel päevadel ja kellaaegadel on sõiduplaani tegemisel ka juba arvestatud, et mõlemad laevad kindlasti ka käigus oleks.

«Kuna teekond Hiiumaale on pikem ja talvistes oludes ka graafikujärgsete väljumiste vahed pikemad, käigus kaks laeva ning keskel ka kanal, kus saab korraga liikuda vaid üks laev, siis juba lihtsalt füüsiliselt ei anna sinna liinile rohkem reise planeerida,» selgitas ta.

Kui aga vaadata Saaremaa liini, siis seal on kolm-neli korda rohkem inimesi ja sõidukeid. Lisaks, sealne ülesõit lühem ja laevatee laiem ning see võimaldab ka rohkem lisareise planeerida.

«Kahjuks ei ole ka meie riik nii rikas, et omada Hiiumaa liini jaoks rohkem laevu, mis suurema osa ajast seisaksid nii ehk naa kai ääres. Kuna veebruarikuus on meie kasutuses ka parvlaev Harilaid, siis saime lisada Hiiumaa liini populaarsematele aegadele kaks lisareisi parvlaeva Harilaid poolt,» lisas Arro.

Lisaks on eelmüüki pandud ka maksimaalselt sõidukikohti. «Loodame, et enamik saartele ja tagasi reisida soovijaid on soetanud endale eelmüügist piletid ja kellelgi ei tule pikalt sadamates oodata,» sõnas Arro.

TS Laevad soovitab inimestel alati oma reis ette planeerida ning soetada piletid eelmüügist või valida võimalusel reisimiseks vähem populaarsed kellaajad ja päevad. «Paraku on nii, et nõudlus jaguneb ebaühtlaselt. Pühade ajal on liiklus tihedam ja muul ajal vaiksem. Soovime kõikidele reisijatele meeleolukat Eesti Vabariigi aastapäeva!» lisas ta.