Video: laste muinasjuttudesse jõuavad nii presidendivalimised kui ka Repinski kitseskandaal

«Laste muinasjuttudes kajastub kogu meie elu, alates taasiseseisvumisest, maadetagastamisest, pankade pankrotist. Valimised on alati olnud magus teema, mida ei jäeta kunagi vahele. Sellest kirjutatakse pikalt, mõnusalt ja mahlakalt,» rääkis Ants Roos, kes juba 25 aastat on koos abikaasa Anniga korraldanud laste omaloominguliste muinasjuttude konkurssi. Tänavu on lapsed muinasjuttudesse kirjutanud nii seagripi kui ka presidendivalimised.

Eesti vabariigile soovib Ants Roos, et eesti keel püsiks ja seda kasutataks õigesti. Ann Roosi sooviks on, et Eestis jaguks tarku lapsi.

Steni muinasjutuvõistlust korraldavad Ann ja Ants Roos oma poja Sten Roosi (1970–1991) mälestuseks. 6. september on muinasjutuvõistluse alguspäev sellepärast, et see on Steni sünniaastapäev. Võistluse tulemused saab teada aprillis, rahvusvahelise lasteraamatupäeva paiku.

Ann ja Ants Roos said tänavu presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.