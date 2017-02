FBI otsib USAs taga koos eestlasest noormehega põgenenud neiut

Viimane info mustanahaline 15-aastase Makayla Phyllis Mattei kohta pärineb eelmisest reedest, 17. veebruarist, kui ta hakkas koolist koju minema. Politsei teatas täna, et tõenäoliselt on Makayla koos eestlasest noormehe Meiti Metslaga.

Tüdruku perekond on mures tema tervise pärast, kuna tal on diabeet ja ta vajab regulaarselt insuliinisüste. Tüdruku ema sõnul olid Makaylal küll koolis ravimid kaasas, kuid ilma vanemate järelevalveta ei pruugi ta ennast õigesti süstida. Tüdrukul ei ole kaasas ka mobiiltelefoni.

Tegemist on esimese korraga, kui tüdruk sel moel kodust ära jookseb. Ema sõnul märkas ta paar kuud tagasi, et tütar on kellegagi sotsiaalmeedia vahendusel tuttavaks saanud ja suhtleb temaga aktiivselt. Politsei ei ole selgitanud, kas eestlane Meiti Metsla võib olla sama inimene, kellega Makayla interneti vahendusel tutvus, vahendas telekanal WTVR.

Tüdrukul kandis reedel koolist lahkudes siniseid teksapükse ja roosat dressipluusi. Tal oli kaasas must raamatukott, kuhu on kirjutatud «Georgia State University».