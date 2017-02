Fotod ja video: vaata, kuidas möödus iseseisvuspäeva paraadi peaproov

Kaitseministeeriumi kommunikatsioonijuht kolonel Peeter Tali ütles peaproovi ajal ETV uudistesaatele «Aktuaalne kaamera», et suuremaid muudatusi on tänavu mitmeid: esimest korda osalevad paraadil ka liitlaste tankid ning paraadi juhataval Riho Terrasel on uus auaste - kindral.

Küsimusele, ega mõnel sõjaväelasel vanast harjumusest presidendi tiitel sassi lähe ehk kas kõigil tuleb «proua president» juba vabalt välja, vastas Tali resoluutselt: «Sõjaväes on kord ja distsipliin ja treening, paraadiks on harjutatud päevi ja nädalaid, mingit sellist möödalaskmist ei saa lihtsalt olla. Suht kohatu küsimus ausalt öeldes.»

Peeter Tali kinnitas, et paraad toimub kindlalt iga ilmaga, sest pole olemas halba ilma, vaid üksnes kehv varustus, kuid Eesti kaitseväe varustus on aasta-aastalt paremaks läinud.

Paraadi eelproov toimus sisekaitseakadeemia hoovil täna päeval kell 13. Fotosid ja videot eelproovist saab näha siit.

Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kaitseväe rivistus ja paraad peetakse homme, 24. veebruaril algusega kell 12 Tallinnas Vabaduse väljakul. Paraadi võtab vastu president Kersti Kaljulaid ja seda juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.

Kokku osaleb paraadil 41 kaitseväelist lippu, viis kompaniid, neli patareid, 22 rühma ja kolm orkestrit. Hea ilma korral on nähtav ka NATO hävitajate ülelend.

Üksused rivistuvad Vabaduse väljakule kell 11.20. Masinad liiguvad Vabaduse platsilt mööda Kaarli puiesteed linnavalitsuse ette, kuhu soomustehnika jääb väljanäitusele. Osa masinaid saab paraadi järel lähemalt uurida Vabaduse platsil avataval näitusel.

Näitusel on väljas ka käsitulirelvad, haubitsad, miinipilduja, mobiilne õhuseireradar, lahinguteenindustoetuse sõidukid ja palju muud.