Presidendi kantselei keelas inimestel Vabadussõja võidusambale pärgi viia

«Ma ei esinda ühtegi organisatsiooni, ühtegi isikut ega asutust, vaid ma oma pere nimel olen alati 24. veebruaril viinud pärgi kohtadesse, mis minu jaoks on olulised,» rääkis ajaloolane Risto Koovit.

Pärast lipuheiskamise tseremooniat Toompeal on Vabaduserist olnud alati esimene koht, kuhu Koovit pärja on viinud. Tavaliselt on see olnud enne ametlikku tseremooniat. «Läbi kahe presidendi ei ole kunagi olnud probleeme, et minu pärg või kellegi teise toodu kimp või küünlad oleksid seganud,» rääkis ajaloolane. Kooviti sõnul on ta hiljem kas ametlikul üritusel kohal olles või seda teleri vahendusel jälgides näinud, et pieteedi tundega käsitletakse juba samba juurde toodud pärgi ja küünlaid.

Uus kord

Mehe suureks üllatuseks astus täna hommikul pärga viies tema juurde üks naine, kes küsis kas tal on midagi selle vastu, kui ta pärg ära võetakse.

«Ma ei saanud isegi küsimuse püstitusest aru. Minu jaoks on see absurd. See sammas võrdub minu jaoks hauamonumendiga, mis tähendab, et sa ei võta sealt lilli ära. Selline käitumine ei ole sünnis,» rääkis Koovit.

Ta pani oma tellitud pärja koos filmirežisöör Arbo Tammiksaarega ikkagi Vabadusristi jalamile. Teise pärja viisid mehed Reaalkooli juures oleva kuju jalamile. Vabdusristi juurde tagasi tulles nägid mehed, et nende pärg on ikkagi ära viidud. Koovit läks temaga eelnevalt suhelnud naise käest uurima, mis toimub, sest oli selgesõnaliselt öelnud, et ei ole pärja eemaldamisega nõus.

«See ei olnud mingi koera- või narrikimp. See oli ilus pärg, me ei pannud seda kuhugi keskele. Me panime selle äärepoole, nagu me oleme alati teinud,» rääkis Koovit. Ta rõhutas, et ta ei ole kunagi pannud oma pärga sinna, kuhu asetatakse hiljem ametlikud pärjad.

Iniemsed kõige viimastena

Meeste sõnul ütles nende juurde tulnud mees, kes põhjendas pärja ära viimist protokolliga. «Kõigepealt president, siis ametnikud ja siis vaatame, mis edasi saab,» meenutas Koovit vestlust. Mehed tutvustasid ennast ja said teada, et nendega rääkis presidendi protokolliülem. «Ta raius, et tegu on eriti olulise riikliku sündmusega eriti olulisel objektil ja sellest aastast alates on reeglid sellised, et ausammas on tühi, kuni president paneb pärja. Kui ametlikud pärjad on pandud, siis alles vaadatakse, kuidas rahvas ligi saab,» rääkis mees.

Koovitile jääb selline käitumine arusaamatuks. «Ei saa usurpeerida (vägivaldselt omastada - toim) ühte olulist objekti ja sündmust ning teha seda ametkondlikuks näitemänguks. Seda enam, et selle sama protokolli järgi omab Vene saatkond ka õigust enne kodanikke pärga panna,» on ajaloolane pahane.

Mehed küsisid oma pärja tagasi ja tänu ühele julgestuspolitseinikule see ka õnnestus ning Koovit viis selle pärja kaitseväe kalmistul olevale Briti sõdurite haudade juurde. «Ma ei saa aru, kuidas meil need asjad on nii käest ära läinud,» imestas ta. 24. veebruaril on Koovit pärgi viinud juba kümme aastat ning alates Vabadussamba rajamisest on ta alati viinud ühe ka sinna. «Minu arust peaksid ka kodaniku tegema 24. veebruaril midagi, panema lipu välja, viima lilli. Ka meie peaksime näitama välja, mida meie tunneme sel päeval,» rääkis Koovit. Ta lisas, et seni pole tema pärg kellelegi jalgu jäänud.