Pevkur: presidendi kõnes oli üllatavalt vähe päevapoliitikat

Pevkur ütles, et presidendi kõne oli üsna turvaline, kuid ametiaja esimese kõne puhul on see mõistetav. «Ta seadis esimesed maamärgid, mille eest soovib seista ja millele edaspidi tähelepanu juhib: rõhk tugevale kogukonnale, seismine nõrgemate eest ja vägivalla, eelkõige perevägivalla vastu, soov rõhutada ohtu mängida maha rahvusvaheline edu, mis me e-riigi ehitamisega oleme saavutanud,» ütles ta.

Samuti tõi president Pevkuri sõnul esile Eesti ühiskonnas aktuaalsed teemad nagu Euroopa Liidu eesistumine, tööturumured, integratsiooniküsimused, haldus- ja riigireform ning lähenevad kohalikud valimised. «Üllatavalt vähe oli päevapoliitikat, aga see on pigem hea. President peabki olema suunanäitaja ja visionäär, aga vajadusel ka ühiskondlike mädapaisete avaja. Usun, et sellest ka valik natuke pikemalt peatuda perevägivallal,» lausus ta.

Tema sõnul on selge, et ühes kõnes ei saa kogu maailmavalu ära kirjeldada. «Kui tuua välja midagi, mille kohta oleks ehk rohkem soovinud kuulda presidendi mõtteid, siis see on tähelepanu ettevõtlusele ja majandusele. Teema oli küll markeeritud, samas teame ju kõik, et riigi areng ja inimeste heaolu kasv hakkab pihta eelkõige ettevõtlike inimeste lisandumisest ja majandusarengust, mitte riigi tegevusest,» rääkis ta.

Küll võib riigi tegevus teha Pevkuri sõnul ettevõtluse arengule karuteene, mida tema hinnangul näitavad ka praeguse koalitsiooni sammud. «Just president on see, kes saab oma autoriteediga valitsusele märku anda, kui laevanina vales suunas hakkab keerama, ja mulle tundub, et praegu oleks olnud vaja see sõnum valitsusele anda,» lisas suurima opositsioonierakonna juht.