Taavi Rõivas: Kaljulaidi kõne on paremini võimalik mõista siis, kui seda mitu korda lugeda

Endise peaministri sõnul puudutas president oma kõnes kõiki olulisemaid teemasid. «Võib-olla oleks võinud lisada, et minu hinnangul ei ole Eesti inimesed jätkuvalt rahul selle elatustasemega, kus me praegu oleme ja kõik need muudatused, mida valitsus teeb – sõltumata sellest, kes on parajasti valitsuses – peavad olema orienteeritud ikkagi sellele, et Eesti inimeste elujärg paraneks. Ja see on üks asi, mida me peame rõhutama seni, kuni oleme võrreldaval elatustasemel Soome, Rootsi või Saksamaaga.»