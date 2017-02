Jüri Ratas: presidendi kõnes oli väga tugevalt välja toodud julgeoleku aspekt

Kuna varasemaga võrreldes on külalisi peaaegu 200 võrra vähem, siis leidis peaminister, et õhku ja ruumi on rohkem. «Väga pani mõtlema vabariigi presidendi kõne, kus ta nägi just seda, mis Eesti ühiskonna sees toimub – ta tõi väga tugevalt välja koduvägivalla, mis on loomulikult probleem.»

Mis puudutab välisdiplomaatide reaktsioone president Kaljulaidi kõnele, siis Ratase sõnul olid need positiivsed. «Kõnes oli ju väga tugevalt välja toodud julgeoleku aspekt ja see, kui oluline on, et Eesti on NATOs ja Euroopa Liidus aktiivne liige. See, et selle aasta kevadel tulevad Tapale Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa sõjaväelased näitab, et kuulume perre, mis tagab siin Eestimaal julgeoleku.»