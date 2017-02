Kapral Kaspar Taimsoo: iga kaitseväelase jaoks on paraadil marssimine suur asi

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud vastuvõtul viibis presidendilt valgetähe teenetemärgi saanud sõudja kapral Kaspar Taimsoo, kelle sõnul on iga kaitseväelase ja ajateenija jaoks paraadil marssimine väga suur asi. «Tean, et selleks harjutatakse pikalt ja kindlasti on see väike stiimul – ikkagi otseülekanne ja terve Eesti vaatab.»