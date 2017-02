Lavly Perling ja Arnold Sinisalu: koduvägivalla teema tõstatamine on väga oluline

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud vastuvõtul käinud kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu sõnul on väga oluline, et president oma kõnes koduvägivalda puudutas. «Mu abikaasa tegeleb selle teemaga, nii et ma olen sellega kaudselt seotud. Loomulikult on see väga oluline ja see on väga hea, et president seda rõhutas. Loodetavasti aitab see ühiskonda paremaks muuta ja selle teema päevakorral hoidmine aitab neid valupunkte leevendada.»