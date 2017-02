Allar Jõks: mina oleksin presidendi kõnesse mõne nalja pannud

Lisaks huumorile käis Jõks välja ka majanduse teema. «Mina oleks rääkinud rohkem sellest, mis Eestit edasi viib lisaks sellele, et kogukonnad on tugevad, et Eesti on õmblusteta ja e-riik areneb. Näiteks see, kuidas Eesti majandust käima panna? Kuidas oleks vähem bürokraatiat nii, et majanduses oleks vähem keelde ja rohkem innustust?»