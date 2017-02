Presidendi kantselei suur aps: kutseta jäetud kirikuõpetaja nimi hõigati vastuvõtul ikkagi välja

«Ma sain selle kutse jaanuari alguses, nagu ilmselt kõik kutsutud. Ma sain veel õigeks ajaks öelda, et olen nõus tulema,» rääkis Räpina kirikuõpetaja Urmas Nagel. Ta lisas, et oli saadud kutsest üllatunud, nagu ilmselt paljud. «Sest see ei ole iseenesest mõistetav, et sind kutsutakse sellisele üritusele,» lisas Nagel.

Kirikuõpetaja täpsustas presidendi kantseleiga suheldes oma andmeid. «Mulle oli tiitliks pandud praost ja ma olen küll kaheksa aastat olnud praost, aga viimased kaks aastat olen ma Räpina koguduse õpetaja,» rääkis Nagel. Perel tuli teha ettevalmistusi vastuvõtule minekuks. «Eriti naisterahval, nagu võib arvata,» ütles kirikuõpetaja.

Mõni päev enne vastuvõttu ehk 20. veebruaril helistati Nagelile ning anti teada, et juhtunud on suur viga ning kutse oli mõeldud tema nimekaimule. «Andsin andeks, sest igasuguseid asju juhtub ja olin kindel, et sellega on teema lõppenud,» rääkis Nagel.

Kirikuõpetaja sõnul ei oleks ta seda vahejuhtumit kommenteerinud, sest selliseid asju kantseleides ikka juhtub, kui mitte segadus poleks 24. veebruaril jätkunud. «Minu jaoks oli kõige kummalisem asi, kui ma kodus diivanil ülekannet vaadates avastasin, kuidas me n-ö jõudsime kohale,» rääkis Nagel. «See oli häiriv. Ma olen suhteliselt paksu nahaga, aga eks minu ümber on ka inimesi,» lisas ta. Nageli sõnul reageerisid tuttavad 24. veebruari vastuvõtul toimunud vahejuhtumile elavalt. Talle hakati helistama, et mis on lahti, kus nad on, mis toimub.

«Ma väga vähe tuntud inimene oma ametis ka ei ole,» lisas Nagel. Kirikuõpetaja sõnul jääb talle arusaamatuks, kuidas ei suutnud presidendi kantselei nelja-viie päeva jooksul oma viga parandada. «Ma saan aru, et kõike võib juhtuda. Aga see on kummaline, et ei suudetud reedeks seda asja ära korraldada. Kui mu ees oli kümme korda vabandatud, siis oli ju selge, et me ei lähe,» rääkis Nagel.

Kirikuõpetaja sõnul helistas pärast vastuvõttu talle nimekaimust sugulane, teadlane Urmas Nagel, kes kahetses, et nad üritusel ei kohtunud, sest viimasest kokkusaamisest on juba kümme aastat möödas.

Riikliku teaduspreemia laureaat, KBFI direktor füüsik Urmas Nagel ja arhitekt Pille Nagel. / Erlend Štaub

«Tegemist on kahetsusväärse olukorraga, mis juhtus inimliku eksituse tõttu,» ütles presidendi pressiesindaja Taavi Linnamägi. Presidendi kantselei on kõigi asjaosalistega suhelnud ning nende ees ka tekkinud segaduse pärast vabandust palunud. «Samuti suhtlesime meediakanalitega, et nemad oma kanalites eksituse ära parandaks,» lisas Linnamägi.

Kes on kes?

Urmas Nagel (sünd 1960) on Räpina koguduse vaimulik.

Urmas Nagel (sünd 1958) on füüsik ja 2016. aasta teaduspreemia laureaat.