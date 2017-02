Riik maksab peagi esimestele lastele elatisabi välja

Täpsemalt on see kuupäev 10. märts, mil elatisabi peaks lasteni jõudma. Esimestena saavad raha need, kes esitasid avalduse jaanuaris, ning riik maksab ühe lapse kohta kuni sada eurot kuus.

Elatisabi sai hakata taotlema selle aasta alguses ning kohtutäiturite koja andmeil on 35 täiturit saanud kokku 990 elatisabitaotlust. Täitureid on Eestis 46, ent kõigist kojal ülevaadet pole.

Kohtutäiturite koja esindaja, Tallinna kohtutäitur Risto Sepp arvab, et taotlejaid võiks olla rohkem. «Inimeste teadlikkus on ikkagi väike,» ütles Sepp.

Samas nentis ta ka, et statistikat on praegu raske teha, sest kohtutäiturid pole veel täielikult üle läinud ühtsele e-täituri andmebaasile. «Seni on statistika üks suur küsimärk,» tunnistas Sepp, lisades, et ka nn rongavanemate hulga kohta on ministeeriumidest liikvele läinud vaieldavaid arve ja ennustusi.

«Meie oskame anda infot siis, kui on teostatud esimesed väljamaksed 10. märtsil,» ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik.

Kohtutäiturite kõhutunne ütleb, et kõigist elatisvõlgnike perekondadest on kuni 20 protsenti sellised, kellel on elatisabi vaja ehk kelle puhul pole täitemenetluse käigus olnud rongavanemalt võimalik mitte midagi kätte saada. Kokku oli mullu detsembri seisuga 8895 elatisraha võlgnikku.

Kui 2015. aasta lõpus hinnati, et nende võlg laste ees on 14,5 miljonit, siis nüüd leitakse, et tõelähedasem summa on 52 miljonit. Sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi kinnitusel on muutunud arvutusmetoodika, mitte pole võlg plahvatuslikult kasvanud. Ministeeriumide kinnitusel selgus, et täiturid sisestavad andmeid süsteemi erinevalt: osa neist ei arvesta kõiki nõudeid, vaid ainult elatist kui põhinõuet. Seetõttu laiendas Registrite ja Infosüsteemide Keskus oma päringut ja nii kasvas ka koguvõlg.

Riik maksab täitemenetluse ajal elatisabi lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi see on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Elatisabi saab taotleda kohtutäituri juures ning selle saamiseks peab olema täitemenetlus kestnud neli kuud. Niisiis, kui võlgnik neli kuud pärast kohtuotsust ikka veel elatist ei maksa, tekib õigus riigi elatisabile. Need, kes täitemenetluse käigus siiski mingis ulatuses elatist saavad, riigilt elatisabi ei saa, täpsustas Risto Sepp.

Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib. Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni sada eurot kuus.

Näiteks kui kohtulahendiga võlgnikult välja mõistetud igakuine elatis on 215 eurot, on elatisabi maksimaalne suurus sada eurot kuus. Kui välja mõistetud igakuine elatis on 80 eurot, on elatisabi maksimumsuurus 80 eurot kuus.

Elatisraha võlgnikud

Detsember 2015 Detsember 2016 Võlgnikke 8040 8895 Kokku võlgnetav summa 14,5 miljonit eurot 52 miljonit eurot* Lapsi, kellele võlgu ollakse 9410 9498

*Muutus metoodika, mille alusel teeb Registrite ja Infosüsteemide Keskus päringut võlgnike kohta.

Allikas: justiitsministeerium