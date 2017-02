Vormsi ohtlikus seisus nö elutee läheb remonti

Vormsi vald renoveerib sel aastal saare helikopteriplatsi, 91 000 eurot maksva projekti raames rajab vald ka platsi ligipääsutee.

«Vormsil on see teatud ilmastikutingimuste puhul nii-öelda elutee ehk ainuke võimalus inimesi saarelt ära transportida mõistliku aja jooksul. Praegu puudub seal isegi elementaarne valgustus,» ütles Vormsi vallavanem Tanel Viks BNS-ile.

«Praegusel betoonplatsil on ka negatiivne kalle, mis tähendab seda, et kui sinna koguneb vesi, mis jäätub, või tekib pindpinevusefekt, ei püsi helikopter seal paigal. Betoon mureneb ja lendama hakkavad selle killud, mis näevad välja nagu žiletiterad – need võivad põhjustada eluohtlikke vigastusi.»

Viksi sõnul puudub helikopteriplatsil praegu ka ligipääsutee ja sinna tuleb minna sõna otseses mõttes üle põllu. «Rajatakse mitte küll asfalteeritud, aga pinnaskattega tee,» sõnas vallavanem.

Helikopteriplatsi uuendamine on osa suuremast kavast parandada muuhulgas saare päästevõimekust. «Seda peab vaatama kompleksselt. Linnulennult alla kilomeetri on meil Eesti kõige moodsam päästejaam, paralleelselt arendame ka merepäästet. Kui peaks juhtuma merel õnnetus ja on vaja kiirelt transportida inimesi saarele ja minna uute inimeste järgi, siis ei pea helikopter selleks lendama kaugele mandrile,» ütles Viks.

Helikopteriplatsi renoveerimistööd peaksid valmima veel selle aasta jooksul. «On tekkinud väga huvitav situatsioon – selgub, et Eestis ei ole selliseid asju varem tehtud. Sisuliselt loome pretsedendi, meie nii-öelda tüüpprojekti baasil võiks tulevikus sarnaseid väikseid platse rajada,» märkis vallavanem.