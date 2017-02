Viljandi sotsid valisid linnapeakandidaadiks Helmen Küti

«Tegelikult oli koosoleku toimumise ajaks jäänud lauale vaid üks linnapeakandidaat, kelleks oli Helmen Kütt. Helmen on olnud aastaid Viljandi linna poliitilise eluga kursis, isegi siis, kui ta on pidanud ministri või parlamendisaadiku ametit. Võttes arvesse tema töökogemust omavalitsuse, parlamendi kui ka valitsuse tasandil, on raske leida temast sobivamat esinumbrit,» kiitis Salumäe linnapeakandidaati pressiteates.

Kütt kommenteeris, et talle meeldib tema töö riigikogu sotsiaalkomisjoni juhina, kuid samavõrd oluliseks hindab ta ka oma kodulinna käekäiku. Riigikogu liige rõhutas, et Viljandi on olnud tema koduks juba 34 aastat ja et ta ei kujuta ette paremat kohta elamiseks.

Kütt lubas, et tuleb sotsiaaldemokraatide valituks osutumise korral ka riigikogust ära Viljandi linna juhtima. «Linna juhtimine on meeskonnatöö ja ma tean, et minu ümber on olemas just see grupp inimesi, kellel on linnajuhtimisele värske vaade kui ka tahtmine oma ideid ellu viima. Ma ei kandideeriks linnapeaks, kui ma ei teaks, et see on meeskond, kellega koos soovin Viljandi arengusse panustada. Kui valijad usaldavad sotsiaaldemokraate ja meil avaneb võimalus seda juhtida, tulen ma riigikogust tagasi Viljandisse, et teenida seda linnapeana,» lausus Kütt.

Kesksete linna arengut puudutavate eesmärkidena tõi Kütt välja kogukonna senisest aktiivsema kaasamise eelarve kujundamise protsessi, süsteemsema töö struktuurfondide rahastuse toomiseks linna kui ka noorte eneseteostusvõimaluste soosimise Viljandis.