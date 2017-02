Galerii: noorte laulupeo solistikonkursil jätkavad kaks finalisti

Noor laulja astub laulupeo kontserdil üles ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu «Isamaa ilu hoieldes» ajal. Žürii otsusega pääsesid lõppvooru Jõhvist pärit Indra-Mirell Zeinet (galerii avapildil esirea parempoolne) ning Otepää neiu Gertrud Aasaroht (galerii avapildil esirea vasakpoolne). «Solisti valikul pidasime oluliseks karakterit, sest otsisime konkreetsete omadustega lauljat, kes vastaks meie nägemuses kõige paremini selle laulu nõuetele,» selgitas XII noorte laulupeo segakooride dirigent Valter Soosalu.

Žüriil tuli esmalt langetada valik 60 noore seast, kellest pääsesid teise vooru 11 16-20-aastast lauljat. «Kui tegemist oleks lihtsalt lauluvõistlusega, siis oleksid tulemused ilmselt teistsugused,» selgitas Soosalu. «Kõik need noored, kes kandideerisid, pakkusid žüriile suure üllatuse ja väärivad tunnustust. Nad kõik olid väga hästi ette valmistunud, vaprad ja julged. Mul on väga hea meel, et nii paljudele noortele on laulupidu endiselt väga oluline,» lisas dirigent.

Noore laulja kõrval esinevad suvisel laulupeol solistide ansamblis eri vanuses lauljad, kus noor solist esindab oma põlvkonda. Žürii avaldab võitja ja kolm ülejäänud solisti 20. märtsil.