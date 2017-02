Riigikohus alustas arutelu, kas riigikogu liikmed tohivad kuuluda volikogudesse

Riigikohtule on riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse põhiseaduspärasuse kontrolliks tänase seisuga taotluse esitanud neli kohalikku omavalitsust - Kose, Lääne-Saare, Vormsi ja Kõpu vallavolikogu.

Täna leidis asjas aset esimene nõupidamine. Kohtu koosseisu kuuluvad riigikohtu esimees Priit Pikamäe ning riigikohtunikud Hannes Kiris, Saale Laos, Viive Ligi ja Tambet Tampuu. Asja arutamine käib kirjalikus menetluses ehk asjaosalised esitavad oma seisukohad kohtule kirjalikult ja suulist istungit ei toimu, ütles riigikohtu kommunikatsioonijuht Merje Talvik Postimehele.

Asja lahendamiseks on seadusest tulenevalt aega kuud alates viimase nõuetekohase taotluse saamisest, seega peaks otsus valmima hiljemalt maikuu alguses.

Riigikogu võttis mullu 7. juunil vastu riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse muudatused, mis annavad riigikogu liikmetele pärast 2017. aasta kohalikke valimisi taas võimaluse kuuluda linna- või vallavolikokku.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 58 ja vastu 29 riigikogu liiget. Seaduse poolt hääletasid toonased koalitsioonierakonnad Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. Vastu hääletasid Keskerakonna, Vabaerakonna ja Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud.

Vaidlused kahel toolil istumise üle käivad juba aastaid

Vaidlused selle üle, kas saadikud võivad volikokku kuuluda või mitte, said alguse juba 2000. aastate algul. 2001. aasta kevadel algatas valitsus volikogu valimise seadust muutva eelnõu, kuhu põhiseaduskomisjon lisas menetluse käigus keelu olla üheaegselt riigikogu ja kohaliku volikogu liige.

Põhiseaduskomisjoni toonase isamaaliitlasest liikme Mart Nuti sõnul leiti muudatust tehes, et liiga paljudes ametites on ühed ja samad inimesed, ning sooviti suurendada ka teiste võimalusi poliitikas osaleda. «Loomulikult oli teada, et Soomes oli vastupidine arusaamine, kus rõhutati, et parlamendi liige peakski olema volikogus, et tugevdada sidet oma valimisringkonnaga. Meil otsustati teha teistsugune valik,» on ta varem Postimehele öelnud.

Nutt märkis, et kuulus ka ise kuus aastat nii volikokku kui riigikokku ning nende ülesannete samaaegne täitmine oli tegelikult väga koormav. Nii võis tema hinnangul võtta seda otsust ka poliitikute soovina enda elu kergemaks muuta.

Riigikogu võttis seaduse vastu 2002. aasta märtsis 55 poolt- ja 31 vastuhäälega. Seaduse poolt hääletasid Reformierakonna, Keskerakonna, Rahvaliidu, Ühendatud Rahvapartei ja Koonderakonna saadikud ning selle vastu olid Isamaaliidu ja Mõõdukate fraktsiooni liikmed. Kahel toolil istumise keeld pidi jõustuma 2005. aasta sügisestest kohalikest valimistest.

2004. aasta lõpus esitas reformierakondlane Väino Linde omavalitsuse korralduse seadust muutvale eelnõule aga muudatusettepaneku, mis oli kantud soovist anda rahvasaadikutele taas luba volikogude töös osaleda. Muudatus oli küll korralduslik, kuid sisuliselt valmistas see ette varasema otsuse jõustumise nurjamist.

Linde põhjendas oma ettepanekut toona seisukohaga, et keelu kaotamine aitab saadikutel olla paremini kursis kohalike probleemidega, mida on ka riiklike otsuste langetamisel mõistlik teada. «Ei ole esitatud ka ühtegi veenvat argumenti, mis räägiks praeguse olukorra muutmise karjuvast vajadusest,» lausus ta.