ERRi juht valitakse plaanitust varem

«Leidsime, et pole mõtet venitada. Samuti on hüpoteetiline võimalus, et valimised ei õnnestu ja siis jääb uue konkursi korraldamiseks rohkem aega,» ütles ERRi nõukogu esimees Agu Uudelepp ERRi uudisteportaalile.

Intervjuud kolme kandidaadiga saab tema sõnul läbi viia 9. märtsil ja ERRi uue juhi valimised toimuvad 21. märtsi asemel 15. märtsil.

Uus ERRi juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil ning tema ametiaeg kestab 2022. aastani.

ERRi nõukogu valis 21. veebruari õhtul kaheksa konkursil osalenud inimese seast välja kolm paremat. Nendeks on ERRi nõukogu liige Mart Luik, Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose ja Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler.

Uudelepp ütles vahetult pärast juhikandidaatide väljakuulutamist Postimehele, et esikolmiku visioonidokumendid, argumendid ja elulood vastasid kõige paremini ja selgemini ERRi juhatuse esimehele esitatud ootustele.

Võitja peab saama 15. märtsil koosseisu häälteenamuse ehk vähemalt seitsme nõukogu liikme toetuse. Kuna üks kolmest edasijõudnust ehk Mart Luik on ise nõukogu liige, jääb tema otsusetegemisest kõrvale ja ERRi uue juhi valivad nõukogu kümnest liikmest üheksa.

ERRile olid kandideerimist kinnitanud Eesti Lihatööstuse juht ja ERRi nõukogu liige Mart Luik, Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler, Õhtulehe endine juhatuse esimees Kristjan Mauer, Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna, Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus ning endine teleajakirjanik ja munitsipaalametnik Juhan Hindov, ametlikult kinnitamata andmetel kandideeris ERRi juhiks ka olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.