Politsei tabas üle-eestilisel puhumisreidil 14 joobes juhti

Politseinikud kontrollisid eile üle Eesti sõidukijuhtide kainust. Pärast puhumist võisid oma teed jätkata 9999 sõidukijuhti, juhtimiselt tuli aga kõrvaldada 14 inimest.

«Arvestades seda, et olime avalikkust toimuvast reidist teavitanud juba varahommikul, siis on 17 joobes juhti, kellest 14 avastati operatsiooni käigus, liiga palju ja selle numbriga ei saa rahule jääda,» ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik politseikapten Sirle Loigo.

Puhumisaktsiooni käigus kontrolliti kokku 10 013 juhi kainust, neist 4600 Lõuna, 2344 Põhja, 1626 Ida ja 1443 Lääne prefektuuris. Ühtegi joobes juhti ei avastatud Lääne prefektuuris, see-eest Lõuna prefektuuris tuli politseinikel juhtimiselt kõrvaldada kaheksa, Põhja prefektuuris neli ja Ida prefektuuris kaks juhti.

Puhumisoperatsioon sündis koostöös veebirakendusega Teomeeter, kus inimesed andsid erinevaid lubadusi liikluskultuuri parandamiseks. «Meie lubasime enda poolt, et politsei teeb liiklejatele üllatuse, kui koguneb 100 000 liiklusalast lubadust,» teatas Loigo eile ja avaldas lootust, et kõik kommid saavad otsa ja kõik autojuhid on kained.

Seekordne reid oligi eriline selle poolest, et kõik seaduskuulekad autojuhid said politseinikelt tänutäheks kommi, kuniks maiustusi jätkus.

Teomeeter pakub ideid igapäevategudeks, millega igaüks saab ise Eesti kultuuri ja väärtusi kujundada. Teomeetri esimeseks teemaks on liikluskultuur ja ligi 17 000 inimest on andnud üle 101 000 lubaduse, mis aitavad liiklust turvalisemaks muuta.

Kõige sagedamini antud lubadused puudutasid alkoholi – üle 6600 inimese lubasid mitte istuda alkoholi tarvitanuna rooli ning üle 5200 inimese lubasid mitte istuda autosse, mille juht on joobes. Samuti olid populaarsed lubadused võtta teekonnaks varuaega, et mitte kiirustada, tänada kaasliiklejaid lahkuse eest ja näidata suunda vähemalt kolm sekundit enne pööret või reavahetust.

Sel aastal on politseinikud liiklusest kõrvaldanud juba pea 900 joobes autojuhti, neist ligi 40 olid narkojoobes. Mullu juhtus joobes juhtide süül 165 liiklusõnnetust, milles hukkus seitse ja sai vigastada 214 inimest.