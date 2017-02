Täna «Radaris»: Kas peaministripartei läheb pankrotti?

Kanal2 saade «Radar» luges koos Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabiga partei võlad kokku. Aab ütleb, et enamik nõudeist on seotud Edgar Savisaarega ning see on Keskerakonna jaoks paratamatus. «Edgar Savisaare teema ongi tundlik teema. Edgar Savisaarel ongi olnud väga suur roll erakonna loomises. Tal on olnud väga suur roll Eesti poliitikas. Ja lõpp-kokkuvõttes ongi erakond see, kes oma endist esimeest toetab siiski,» räägib Aab.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Ardo Ojasalu on Keskerakonna suhtes skeptiline: «Me oleme täna mõnevõrra kriitiliselt meelestatud Keskerakonna raamatupidamise suhtes viimaste kontrollide tulemusena. Seega ei saa kindel olla, et neil on kõik kohustused bilansis kajastatud,» ütleb ta.

Kui suured on Keskerakonna võlad ja kuidas on need tekkinud? Ning kas on karta uusi halbu üllatusi? Kas peaministripartei võib tõesti oma suure võlakoorma all pankrotti minna? Vastuse neile küsimustele saad Radaris, täna kell 20 Kanal 2-s.