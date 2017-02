Jaak Aab «Radaris»: oleme rahalugemise režiimil, kuid Keskerakonna pankrotti ei tule

Keskerakond kui rahastamise hirmus laps



Erakondade riiklikku rahastamist soovib jõuliselt vähendada Vabaerakond. Vabaerakondlasest riigikogu liige Jüri Adams ütlebki, et Keskerakond on pikka aega oma rahakasutuse poolest negatiivselt silma paistnud.

«Keskerakond on kindlasti kõikides rahastamisküsimustes see enfant terrible või hirmus laps, nagu me prantsuse keeles ütleme. Põhiline poliitiline probleem praegu Keskerakonna uuele juhtkonnale on see, et nad tõenäoliselt ei saa ütelda, et nad kunagi ei ole teadnud, kuidas erakonnas halvasti aetakse raha-asju. Nii raha kulutamise asju, mis Toobali ajal läks ilmselt tõeliseks õuduseks kui ka raha hankimise asju,» räägib Adams.

Seda raha hankimist puudutab veel üks nõue, mis erakonna kohal ripub - nimelt on ERJK käskinud erakonnal riigieelarvesse kanda veel 110 000 eurot. Asja taust on see, et erakond näitas oma aruandes suurt hulka raha mitte pangaarvel, vaid sularahana kassas. Kuna suur summa sularahas tundus kummaline, tegi ERJK erakonnas audiitorkontrolli. See omakorda näitas, et sellist hulka sularaha tegelikult kassas ei olnud ning Ojasalu sõnul tekitas see edasisi küsimusi.

«Kuna seda raha seal reaalselt ei olnud, siis kontrollimisel oleme me näinud seda, et arvestatavaid sularahasummasid on viidud panka ja kuna me eeldame, et see raha ei ole tulnud sealt kassast, nagu erakond ise väidab, siis me oleme seisukohal, et tegemist on anonüümsete annetustega,» ütleb Ojasalu.

Vanad võlad kummitavad



Anonüümsed annetused tuleb aga kanda riigieelarvesse ja seda nüüd ERJK ettekirjutuse järgi 110 000 euro ulatuses. Praegune peasekretär Aab sai ka selle küsimuse oma lauale alles ametisse asudes ja ütleb, et tegeleb praegu veel selle nõudmise hindamisega. «Minu arust see ikkagi täielikult tõestatud ei ole. Ma palun juristidel hinnata ja kui siin ikka otsest tõestusmaterjali ei ole, siis võimalik, et ka vaidlustame,» ütleb ta.

Sellele lisaks tuleb katta veel vanu võlgu: näiteks sama vana kampaaniameistri Pettai firma ees on kohustusi üles jäänud 84 000 eurot. «Need arved, mis on kunagi siin vastu võetud ja mis on Midfieldi poolt tehtud kampaaniat. See viimane jupp on maksmata ja olen siin Paavo Pettaiga läbi rääkinud ja tõenäoliselt lähiajal me kirjutame selle kokkuleppe alla, kuidas me seda katame,» ütleb Aab.

Kui lisada siia erakonna osalus kohtuasjades ja sellega seotud advokaadikulud, muud igapäevaseid kulutused ning tõsiasi, et valimisteaastal tahaks uut kampaaniat teha, näeme, et erakond on rahaliselt väga tõsises plindris. Aab kinnitab, et raha loetakse hoolega. «Mis puudutab raha jagamisse siia-sinna, siis seda kindlasti ei toimu. Me oleme väga selgel rahalugemise režiimil,» lisab ta.

Kas erakond võib pankrotti minna?



Sellest hoolimata tekib küsimus, kas üks erakond võib teoreetiliselt pankrotiga lõpetada? Ojasalu kinnitab, et teoreetiliselt saab see juhtuda, kuid huvitav nüanss on see, et enne seda on seaduse järgi võimalus, et erakonna finantsasju hakkab sisuliselt juhtima seesama Ojasalu juhitav ERJK. «Seni ei ole sellist praktikat veel kordagi olnud. Meil ei ole vaja olnud seda rakendada ja loodame, et seda ei tule ka,» ütleb Ojasalu.