«Radar»: mis oleks, kui võtaksime vabadussambalt klaasi ümbert ära?

«Ja mida me võiks avada siis igal aastal vabariigi sünnipäeval.» Ehk et iga aasta 24. veebruaril ootaks rahvast Vabaduse väljakul uus üllatus.

«Kõik, kellele ma olen oma ideed tutvustanud, arvavad, et see on väga tore, seda võiks tõesti teha,» alustab Luik saadud tagasiside avamist.

«Oi see tundub mulle väga hea, sellepärast ma olingi nõus siia püüne peale tulema ja kaamera ette seisma, et kohe plaksust tundus see hea mõte ja seda kõhutunnet ma usaldan. Sest see on ju ka nende monumentide häda, et maja on isegi muuta, isegi kui ta on suurem, sest seal on ikkagi rahad taga. Aga siin on ikkagi nagu ideed taga, nii kui sa ütled, et sa hakkad seda muutma, tundub, et sa tegelikult oled ka nagu idee vastu, mida ta kehastab. Et kas sa oled siis vabaduse vastu, vabadussõja vastu? Tegelikult see ju nii ei ole, sa oled lihtsalt selle konkreetse vormi vastu,» leiab Kaido Ole.

«Usun, et kõigile konservatiivsetele inimestele ta võiks ju ikkagi see mõte meeldida, sest ega me seda sammast kui sellist ei devalveeri, me lihtsalt riietame ta ümber,» ütleb Luik.

«See idee tundub igati kaasaegne ja lennukas,» ütleb kunstnik Tanel Veenre. «Sedatüüpi ideed on muutuvas maailmas üha enam levinud. Selliseid väga staatilisi, et paneme maha mingisuguse tohutu monumendi, see on üha enam muutunud riskantseks, sest maailm muutub ümberringi päris kiiresti.»

Karli ideed toetab ka Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja mööbliosakonna juhataja Hannes Praks.

«Ma arvan, et see on suurepärane idee. Vabadus on ühe riigi jaoks väga oluline teema. Ja see väärib pidevat ümbermõtestamist ja sellel võiks olla küll üks sümbol, mis seda pidevalt meelde tuletab. Loomulikult see ei saa olla selline ka mõttetu gräfiti, see peaks olema ikka sümboolse tähendusega ja professionaalide poolt teostatud. Aga see mõte, see raamistik, kui me räägime vabadusest ja mingil määral ka riigikaitsest, siis ma arvan, et kunst meediumina on selleks suurepärane vahend. Praegu on meedias kõva poleemika selle üle, kas Sisekaitseakadeemia viia Narva või mitte kaitse-eesmärkidel, siis mina arvan, et Narva tuleks viia hoopis Kunstiakadeemia. Kas Sisekaitseakadeemia, mis on suhteliselt suletud üksus, kas ta suudab seda riigikaitselist funktsiooni selliselt täita? Võib-olla oleks nii-öelda pehmemad erialad lõimimiseks poole paremad? Ka siin selle projekti puhul kasutada kunsti millegi meenutamiseks või tänapäeva toomiseks, ma arvan, et see on õige tee.»

«Iseenesest Karli idees on väga palju jumet. Mulle meeldib see, et üks selline väljapaistev arhitekt nagu Karli Luik üldse mõtleb selle peale, et see on talle oluline. Sest me sageli näeme, et Vabadussõja pärand nagu ei kõneta tänapäeva nooremaid inimesi enam,» leiab Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm.