Pärnu lahelt on päästetud juba 13 Läti kalastajat

Eile õhtul kella 17 ajal anti häirekeskusele teada, et Tahkuranna vallas Suurna nina lähistel ei pääse kaldale kaks Läti kalastajat. Meeste naasmist takistas kaldast umbes 300 meetri kaugusele tekkinud kümne meetri laiune lahvandus.

Pärnu politseijaoskonna merepäästjad tõid 43- ja 36-aastase mehe paadiga üle lahvanduse. Meedikute abi nad ei vajanud.

Möödunud nädala kolmapäeval, 22. veebruari õhtul kella 18 paiku eksis Pärnu lahel ära samuti kaks Lätist pärit kalameest. Nad leiti üles mõne tunni pärast. Politsei mootorsaan võttis hätta sattunud mehed kaldast umbes 100 meetri kauguselt peale ja toimetas meedikute hoole alla.

Sel aastal on politsei Pärnu lahel aidanud 13 Läti kalastajat, mullu oli lõunanaabritest abivajajaid seitse.

Politsei tuletab meelde, et jääolud Pärnu lahel on muutlikud ja jääle minek on endiselt ohtlik.