Lammastest ilma jäänud talunik nõuab ametilt 10 000 eurot valuraha

«See, mis juhtus 17. nov 2016. a Pendi põldudel ja õues, on tegelikult mu lammaste terroriakt,» vahendab Saarte Hääl Angeri kirja ametile. Ka kolm kuud hiljem on talunik juhtunust kõneldes selgelt häiritud. Anger on veendunud, et riigiametnikud tegid talle lammaste äravõtmisega ülekohut ja tekitasid loomadele, kellest emased olid pealegi veel tiined, ränga trauma.

Protestikirja kirjutama ajendas Angerit jaanuari lõpupäevil veterinaarametilt laekunud enam kui 900-eurone arve – loomade äraviimisega seotud mitmesuguste kulude katteks. Selle summa on mees nõus tasuma juhul, kui Saaremaa veterinaaramet tasub talle 10 000 eurot, mis on tema hinnangul talle lõputute kontrollide ja kiusamise tagajärjel tekitatud tervisekahjustuse hind.