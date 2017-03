Korb: eelarves pole sundüürnikele kahjude hüvitamiseks raha ette nähtud

Rahandusministeeriumis on riigihaldusminister Mihhail Korbi eestvedamisel moodustatud komisjon, mis hakkab omandireformi tõttu tekkinud probleeme uurima. Kahjude hüvitamise osas ei ole mingeid kokkuleppeid tehtud, vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

«Selgelt täna selliseid summasid või sellist raha ei ole eelarves ette nähtud,» ütles Korb ERRi raadiouudistele.

«Sundüürnike olukord oli mingil määral ka erinevalt lahendatud - keegi sai korteri linna käest, kui räägime Tallinna linnast, keegi sai kolimistoetuse. Selle suuruse üle võib vaielda, aga küsimus ongi, et analüüsida võimalusi ja tekitatud kahju ning välja selgitada vajadus ja teha vastava komisjoni ettepanekud valitsusele ja siis valitsus langetab need otsused,» selgitas ta loodava komisjoni tööd.

Keskerakond Lengi ideid tema kinnitusel arutanud pole. «Mina kuulen seda teie käest esimest korda,» lausus minister ja märkis, et ilmselt on see Lengi nägemus olukorrast.

Sundüürnike kannatuste hüvitamine on olnud aastaid Keskerakonna üks põhilisi programmilisi seisukohti ja valimislubadusi.