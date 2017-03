Politoloogide hinnangul soovib Savisaar jätkuvalt poliitikas tegev olla

Toomla sõnul tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, et valimistel osalesid vaid Keskerakonna liikmed, mitte rahvas. Ta lisas, et need kolm nime, kes Savisaar edestasid, on Lasnamäel tuntud oma praktilise poliitika poolest: Olga Ivanova oli endine Lasnamäe linnaosa vanem, Maria Jufereva on praegune linnaosa vanem ja Jaanus Riibe on linnaosa vanema asetäitja.

«Liikmed leidsid, et anname ikka eelise neile, kes igapäevast praktilist tööd teinud,» põhjendas Toomla Savisaare neljandat tulemust. «Eks muidugi usun, et Savisaar lootis ise paremat häälte kogust, aga just see, et kohapeal hinnati rohkem kohalikke poliitikuid ja selle taustal jäi Savisaar neljandale kohale, ega see väga suur üllatus ei olnud.»

Kohalikel valmistel kandideerimine jääb lahtiseks

Veel ei ole selge, kas viimastel valimistel Keskerakonnale Tallinnas kolmandiku häälesaagist toonud Savisaar kandideerib sügisel toimuvatel kohalikel valimistel või mitte.

«Ta võib otsustada ka mitte kandideerida,» pakkus Saarts, et sedasi otsustades võib Savisaar karta, et ta kukub läbi või vähemalt ei saa ta tulemust, mis teda rahuldaks. «Kindlasti peab ta mõtlema, millised tema šansid üldse oleksid, et mitte häbiväärse kaotusega oma karjääri lõpetada,» lisas politoloog.

Toomla hinnangul ei ole Savisaare otsus kandideerida või mitte praegu prognoositav. «See sõltub, kuidas erakond saab teda veenda,» sõnas ta. Erakonna huvides oleks Toomla sõnul see, kui Savisaar kohalikel valmistel kandideeriks. Ta põhjendas, et kui Savisaar ütleks, et kavatseb kandideerida kas Lasnamäel või mõnes teises linnaosas, siis sellega lõppeks jutud n-ö Savisaare nimekirjast.

Samas tõi Toomla välja mitu «aga», üks neist pooleliolev kohtuprotsess, teine Savisaare tervis. «Kui kohtuprotsess on mõne kuuga läbi ja Savisaar mõistetakse süüdi, siis ta ei saagi seaduste järgi kandideerida,» rääkis ta. Kui aga oletada, et kohtuprotsess venib või Savisaar mõistetakse õigeks, on Toomla sõnul küsitav see, kas Savisaar allub erakonna veenmisele või mitte. «Võib arvata, et ta peab veidi vahet,» ütles Toomla. «Tema tervis pole teadaolevalt kõige parem ja selge on see, et ega ta mingit reaalset valimiskampaaniat tegema ei hakka.»

Siiski nentis Toomla, et juba ainuüksi see, et Savisaar tahtis saada ühe piirkonna juhatuse liikmeks, on tema sõnul erakonna seisukohalt hea märk, et Savisaarel ei paista hetkel olema selget plaani hakata moodustama mingisugust konkureerivat Keskerakonda.

«Kui võtta ajaline mõõde mängu, siis tundub, et pärast kongressi tulemuste teadasaamist oli Savisaar kõvasti pessimistlikum kui praegu,» sõnas Toomla. «Kui mõned kuud tagasi paistis välja see, et ta kippus end erakonnale vastandama, siis nüüd seda nii palju ei ole. Kui ta nõustub kandideerima, siis võib olla, et vastandumist pole üldse.» Esimesed sammud on Toomla hinnangul selles suunas tehtud.

Keskerakond: Savisaare kandidatuur on oodatud

«Meie ei ole sellist soovi Edgarilt endalt saanud, et kas ja millises piirkonnas ta soovib kohalikel valimistel kandideerida,» ütles Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi.

«Oleme lähtunud sellest, et tal tuleb oma tervisega tegeleda. Saladus ei ole ka see, et hetkel on keerulised ajad seoses kohtuistungitega. Aga erakond on öelnud, et kindlasti on Savisaare kandidatuur oodatud,» lisas ta.

Praeguseks on Keskerakonna Tallinna nõukogu nimetanud Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Järgmine kord koguneb Keskerakonna Tallinna nõukogu tuleval esmaspäeval, 6. märtsil.

