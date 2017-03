Parvlaev Tiiu võib järgmisel nädalal Türgist Eesti poole teele asuda

«Praegu on laeval vaja kõrvaldada veel viimased vead. Me tahame võtta vastu täiesti korras laeva. Mingit ajalist survet peal ei ole ja laeva enne vastu ei võeta, kui ka kõige viimased märkused on kõrvaldatud,» ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro Postimehele.

Tiiu läks Sefine laevatehasest esmakordselt merele katsesõidule tänavu 5. jaanuaril.

Suur osa Tiiu meeskonnast on Türgis juba kohal ja valmis laevaga Eesti poole teele asuma. Lähiajal sõidavad Türki veel mõned madrused ja laeva kokk. Laeva toob Eestisse kapten Guldar Kivro.

TS Laevad ei soovi prognoosida, kui kaua laeva Eestisse toomina aega võtab, kuna see sõltub väga palju ilmast. Mullu sügisel Sefine laevatehases valminud parvlaeval Leiger võttis ilmaolude tõttu Eestisse jõudmine planeeritust kauem aega. Kui esialgu arvestas TS Laevad teekonna kestuseks 21 päeva, siis tegelikult võttis laeva kojutoomine aega 34 päeva – laev asus koduteele 5. novembril ja jõudis Eesti vetesse 9. detsembril.

Tiiu hakkab sõitma mandri ja Hiiumaa vahelisel Rohuküla-Heltermaa liinil.

Tiiu on 114 meetri pikkune ja 19,7 meetri laiune. Laev mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot ning kahel tekil on istekohti kokku 700 reisijale.

Piret võib saada valmis aprilli keskpaigas

Poolas Remontowa laevatehases algasid eile hilisõhtul TS Laevade neljanda parvlaeva Pireti ametlikud merekatsetused.

Merekatsetuste jooksul toimuvad erinevate laeva elektroonika-, automaat- ja navigatsioonisüsteemide testimised ja seadistamised tegelikus opereerimiskeskkonnas ehk merel.

​Merekatsetustest võtavad lisaks TS Laevad ja Remontowa laevatehase töötajatele osa ka klassiühingu, suuremate seadmete tarnijate ja ehitusjärelevalve esindajad. Katsetused kestavad orienteeruvalt 3-5 päeva. Pärast merekatsetusi kulub veel 1-1,5 kuud laeva lõpliku valmimiseni.

Parvlaev Piret on 114 meetrit pikk, mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Piretil saavad olema päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laev hakkab reisijaid teenindama Virtsu-Kuivastu liinil.