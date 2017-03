Suvel tuleb Tallinnas taas seksuaal - ja soovähemuste paraad

«Tallinn Pride on osa ülemaailmsest Pride-liikumisest, mille eesmärgiks on suurendada seksuaal- ja soovähemuste nähtavust ühiskonnas läbi heatujulise ürituse, mis laseb igaühel olla see, kes ta tõeliselt on,» seisab ürituse leheküljel.

Tallinn Pride üritusi korraldati aastatel 2004-2007. Toona tõid need kaasa rongkäigus osalejate ja konservatiivselt meelestatud inimeste kokkupõrkeid.

Samas viimane, aastal 2007 toimunud homoparaad möödus pealinna politseile rahulikult, tabati vaid üks agressiivne korrarikkuja.