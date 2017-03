«Pealtnägija»: Rootsis lapseröövliks tunnistatud mees liigub Eestis lapsega vabalt ringi

Ehkki nii isa Leevi kui ema Svetlana on eestlased, siis probleemi tuum on, et draama hargneb mitte kahes, vaid koguni kolmes riigis - Soomes, Eestis ja Rootsis - ning igas riigis suhtutakse asja pisut erinevalt.

Eesti ametnikud ütlevad, et kuna Rootsi kohtuotsus pole siin tunnustatud, siis ei pea nad mehele takistusi tegema, veel enam kinni pidama, samas Soome ja Rootsi võimude kinnitusel tegelevad nad Leevi ja lapse taga otsimisega.

Svetlana käib Eesti politseis ja sotsiaalkindlustusametis, mis tegeleb rahvusvaheliste juhtumitega ning siin selgub, et mees, keda Rootsis taga otsitakse, on Eestis ja siinsed sotsiaalametnikud on temaga kontaktis.

Sotsiaalamet ei kommenteerinud asja kaamera ees, sest nende sõnul on juriidiliselt tegu teise riigi juhtumiga, kuid kinnitas, et on Leeviga kontaktis olnud ja lapse heaolus veendunud, samas eitasid nad kategooriliselt tüli ühe poole soosimist ja on enda sõnul võrdselt nõustanud nii Leevit kui Svetlanat.

Eesti justiitsministeeriumi teatel on käimas Haagi konventsiooni täiendamine, et ühes riigis tehtud tagastamisotsus muutuks automaatselt täidetavaks igas Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid see võtab veel aastaid.