Venemaale soovib tänavu õppima minna rekordarv inimesi

Venemaale tahetakse õppima minna sellepärast, et õppida eriala, mida Eestis ei õpetata, kuid ka sellepärast, et õppida emakeeles. Kandideerijate seas on nii eesti emakeelega kui ka vene emakeelega noori, ühiseks nimetajaks on aga kõigi puhul suhteliselt kõrge keskmine hinne.

«Tähelepanuväärne on see, et Eesti kooli lõpetanud eelistavad minna Venemaale õppima loomeerialasid, näiteks näitlemist, kunsti, graafikat disaini,» selgitas Venemaa Eesti saatkonna pressiatašee Denis Mosjukov.

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar leiab, et ilmselt on põhjused Venemaa ülikooli kandideerimiseks individuaalsed, alates spetsiifilisest erialast lõpetades sooviga õppida emakeeles.

Käosaar lisas, et endiselt on kõige populaarsemad riigid, kuhu eestlased suunduvad kõrgharidust omandama, Soome, Suurbritannia ja Saksamaa.