Statistiline segadus: Kuressaares läks kaduma 400 koolilast

Niisuguse küsimuse esitas viimasel linnavolikogu istungil volinik Ly Kallas linnapea Madis Kallasele, kirjutab Meie Maa. Ühtlasi tahtis Ly Kallas teada, kas linn tõepoolest vajab kolme põhikooli.

«Oleme teinud ministeeriumile selgeks, et Kuressaares on 1600 põhikoolis õppivat last, mitte nagu nemad ütlevad 1200. Kahe põhikooli puhul jääks ühte kooli 800 õpilast, mis on liiga suur arv,» põhjendas linnapea. Kuressaare abilinnapea Tiia Leppiku sõnul põhinevad linna andmed Haridussilmal, kuhu iga kool on kohustatud andmed sisse kandma. Selle järgi on Kuressaares põhikooli õpilaste arv 1633.

Haridusministeerium vaatas ajalehel palvel veel kord oma andmed üle. «1633 põhikooli statsionaarse õppe õpilasest 1178 elasid möödunud aasta 10. novembri seisuga Kuressaares, 454 väljaspool Kuressaaret ja ühel õpilasel rahvastikuregistri aadress puudus,» ütles ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Riina Soobas. Seega pärines ligi 1200 õpilast rahvastikuregistrist ja 1633 last Haridussilma andmetest.