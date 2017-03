Esimene ühistu loovutas võlgades korteri riigile

«Korteri endine omanik suri ära, pärijaid tal ei olnud ning ühistul tuli korter koos võlgadega välja osta,» rääkis Järveküla tee 58. maja ühistu esimees Tamara Abrajeva Põhjarannikule. Seda korterit maha müüa või rendile anda ei olnud mingit võimalust, see oli kohutavas seisukorras. Selle eest maksta − muu hulgas kütte eest − tuli aga ühistul. Nüüdsest saadab ühistu korteriarved rahandusministeeriumi, kes riigile üle antud korterite eest vastutab.

Asjaõigusseaduse kohaselt saab iga omanik kinnisomandist loobuda ja see läheb üle riigile, kelle esindaja on rahandusministeerium. Seni on seda võimalust kasutanud eraomanikud. 2016. aasta lõpus hakkas riigi kasuks loobutud kinnisomandite arv näitama kasvu, eriti korterite puhul. Kui 2013-2015 loobuti keskmiselt 10 kinnistust aastas, siis 2016. aastal oli selliseid loobumisi 38.

Varasematel aastatel olid tüüpilisteks loobutud kinnistuteks uusarenduspiirkondades asuvad välja ehitamata teede ja tänavate alused maad ning elektrienergia liitumiskilbi alused maad. 2016. aastal kasvas korteritest loobumine ja riigile anti üle 16 korterit, millest 11 asub Ida-Virumaal.

2017. aasta alguses on riigile üle antud või andmisel 58 korterit (neli üksikut korterit eraomanike poolt, 31 korterit Kohtla-Järve linna poolt, kaks asustamata 12 korteriga korterelamut eraomaniku poolt Martna vallas).

