Kaht inimest pussitanud noor naine jäi lõplikult süüdi

Eeluurimisel kogutud andmetel pani Anastassia esimese veretöö toime tunamullu 14. aprilli öösel Kohtla-Järvel Sõpruse tänaval asuvas korteris, kus ründas oma toona 25-aastast elukaaslast ja lõi viimast kööginoaga. Mees sai raskeid vigastusi, kuid meedikutel õnnestus tema elu päästa.

Politsei alustas noore naise suhtes kriminaaluurimist ning Viru ringkonnaprokuratuur taotles Anastassia vahistamist, kuid kohus jättis naise vabadusse. Peagi selgus, et see oli viga, kuna sama aasta 7. juuni õhtul ründas Anastassia järjekordset inimest. Seekord pussitas ta kööginoaga 37-aastast naist, kes sai vigastada. Seejärel võttis kohus naise vahi alla.

Mullu märtsis mõistis Viru maakohus Anastassia seitsmeks aastaks vangi. Kohtu hinnangul oli naise süü kehalises väärkohtlemises ja tapmiskatses tõendatud.

Anastassia viis kaasuse Tartu ringkonnakohtusse, mis kergendas mullu novembri alguses veidi naise süüd ja vähendas ka maakohtus määratud karistust. Ringkonnakohus mõistis Anastassia õigeks tapmiskatses, kuid tunnistas ta süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ja mõistis talle koos kehalise väärkohtlemise süüdistusega kokku kuueaastase vangistuse.

Ringkonnakohus ei nõustunud maakohtuga, et nuga haarates oli Anastassial vähemalt kaudne tahtlus inimeselt elu võtta.Tunnistaja ütlustest nähtub, et kohe pärast kannatanu noaga löömist hüüdis ta «ma ei tahtnud seda teha». Naine ehmus kohe pärast kannatanu noaga löömist ja palus tunnistajal kiirabi välja kutsuda. Kui tunnistaja helistas kiirabisse, sekkus kõnesse ka süüdistatav, öeldes, et ta lõi oma elukaaslast.

Häirekeskusesse tehtud kõne salvestisest nähtub Anastassia aktiivne tegevus sündmuskohal ja kannatanu isiku kohta andmete andmises, samuti palve, et kiirabi ruttu tuleks, sest ta ei soovi, et kannatanu sureks. Samuti käis ta kannatanut iga päev haiglas vaatamas.

Ringkonnakohus leidis, et kuigi Anastassia tegu tuleb ümber kvalifitseerida, tuleb karistust siiski kergendada vähesel määral. Karistuse mõistmisel tuleb lähtepunktiks võtta sanktsiooni keskmine määr, mis antud juhul on kaheksa aastat vangistust.

Anastassia süü suurust, kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid ja tema isikut iseloomustavaid andmeid arvestades mõistis ringkonnakohus talle keskmisest määrast väiksema karistuse. «Anastassia on varem karistamata, kuid ta jätkas pärast antud asjas kriminaalmenetluse alustamist oma endist elustiili ehk alkoholitarvitamist ja vägivallatsemist. Sellest lähtudes ei täida ringkonnakohtu arvates kuueaastasest vangistusest kergema karistuse mõistmine oma eesmärki,» seisab ringkonnakohtu lahendis.

Anastassia kaitsja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis ei võtnud seda aga kolmapäeval menetlusse. Seega jõustus Anastassia süüdimõistmine ja karistamine lõplikult.