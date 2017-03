Kellest saab tänavuse «Eesti laulu» võitja, kes esindab Eestit Eurovisioonil? Teab kui palju kannatust polegi enam vaja – võitja selgub juba täna õhtul. Seekordne finalistide paraad on lavasäralt, originaalsuselt ja tasemelt nii tugev, et kes tahes esindaks Eestit Euroopas igati väärikalt. Kas saata võistlustulle juba karastunud teras või äsja väljapüütud pärlid? Kogemus näitab, et ka alles tärganud staar võib sel laval teha kõrge ja särava tähelennu.