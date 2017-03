Saaremaal kütitud metssigadelt leitakse üha sagedamini Aafrika katku

Kokku on eelmise aasta augustist alates Saaremaalt alalüüsitud ligi 2200 kütitud metssealt võetud vereproovi, millest 147 on olnud positiivsed ehk lastud sead on olnud sigade Aafrika katkus, lisaks on Saaremaa metsadest leitud ka veel 90 katku surnud siga.

«Kui meile see sigade Aafrika katk saarele jõudis, sealt alates on pidev tõus olnud positiivsuse suunas nii veredel kui ka metsast leitud surnud sigadel. Ainult Muhu saar on praegu katkuvaba,» ütles Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson.

RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste märkis, et sel aastal saab Saaremaal võib-olla viimast aastat normaalset seajahti pidada, sest sigu käib metsas veel ringi. «Järgmisel aastal, ma usun, väheneb maht kordades,» nentis ta.